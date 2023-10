Luis Mateucci: Un repaso por todas las relaciones amorosas del nuevo participante de “Tierra Brava” 

Desde este domingo 1 de octubre, dieciséis participantes se encerrarán para luchar por la victoria en “Tierra Brava”. El nuevo programa de competencia de Canal 13 de Chile trae novedades en cuanto a retos y desafíos. Pero, si hay alguien que ha captado rápidamente la atención del público es el modelo argentino Luis Mateucci.

Más allá de su destacado físico que comparte en redes sociales, Mateucci se ha hecho famoso por las relaciones sentimentales que ha tenido en su vida. A continuación, te contamos todo a detalle.

Todas las relaciones amorosas de Luis Mateucci, el participante de “Tierra Brava”

Antes de “Tierra Brava”, Luis Mateucci participó en otros formatos de competencia similares. Por ello, ha compartido detalles de su vida sentimental con el público. En ese sentido, la primera pareja que se le conoció al modelo argentino fue su compatriota Bárbara Córdova.

Los modelos iniciaron una relación y se mantuvieron juntos durante dos años. Pero, el amor se terminó por la infidelidad de la modelo con el cantante Jorge Rojas (exvocalista de Los Nocheros). En el año 2016, ambos modelos se reencontraron en el programa “¿Volverías con tu ex?” del canal Mega en Chile.

Oriana Marzoli fue otra de las parejas de Luis Mateucci. Ambos se conocieron “¿Volverías con tu ex?” en 2016 y poco después iniciaron con su relación. El amor escaló y decidieron participar juntos en el programa “Doble Tentación” en 2017.

Lejos de la televisión y más fuertes que antes, Luis Mateucci y Oriana Marzoli decidieron irse a vivir junto a España. Pero, la situación no duraría mucho tiempo más porque, a inicios del 2018, la pareja anunció su separación. Incluso Marzoli lo acusó de “antisexual” y “tacaño” a Mateucci.

Aún en el país europeo, el argentino le dio una nueva oportunidad al amor con Monika Kinga, una modelo polaca. Pero, la situación no fue sostenible para ninguno de los dos y terminaron a finales del año 2019.

La última expareja de Luis Mateucci es Daniela Aránguiz, con quien oficializó su relación a mediados de este 2023. “En mi vida tuve una mina tan tierna, en mi vida… no tuve, y mirá que tuve novias y relaciones”, dijo el argentino en un live de Instagram.

Sin embargo, debido a su compromiso con “Tierra Brava”, el modelo argentino confirmó que su relación con Daniela había terminado. “Entro soltero, Dani me pateó, no quiere seguir conmigo mientras yo esté en el encierro”, aseguró el modelo.

Sin embargo, la posibilidad de regresar con Daniela Aránguiz sigue en pie. “Una vez saliendo, veremos qué pasa, si volvemos o no, pero la cosa es que no quiere saber nada de mí en este momento (…) Siento que Dani no me quiso cortar las alas, lo que habla muy bien de ella, es una relación madura”, agregó.

¿Cuándo se estrena “Tierra Brava”?

El nuevo reality “Tierra Brava” estrenará su primer episodio este domingo 1 de octubre y el público podrá disfrutar de todo el contenido del nuevo programa de competencia en nuestra web Latina.pe.

¿De qué trata “Tierra Brava”?

“Tierra Brava” es el nuevo reality de Canal 13 de Chile. En este concurso, 16 famosos convivirán en un entorno de campo, con una casa-estudio que oscila entre la modernidad y la escasez. Ellos se dividirán en dos equipos para enfrentarse en desafíos y competencias semanales.