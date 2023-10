¿Luis Mateucci ingresó soltero a “Tierra Brava”? Esto es lo que se conoce sobre la relación con Daniela Aránguiz 

Luis Mateucci es uno de los 16 participantes que se encerrarán en un solo lugar para “Tierra Brava”. El programa de competencia de Canal 13 de Chile reunirá a famosos para enfrentarse en distintos desafíos y sobrevivir a los retos que se impongan.

Debido a ello, los concursantes han tenido que dejar sus vidas de lado. En el caso de Luis Mateucci, sería a su pareja Daniela Aránguiz. Pero, ¿eso significa que el modelo argentino está soltero? A continuación, te contamos lo que se sabe.

¿Qué sucedió con la relación de Luis Mateucci y Daniela Aránguiz?

Después de que ambos quedaran solteros, Luis Mateucci y Daniela Aránguiz empezaron una relación que se hizo oficial a mediados de este 2023. En un live de Instagram, el modelo argentino compartió su admiración por su pareja: “En mi vida tuve una mina tan tierna, en mi vida… no tuve, y mirá que tuve novias y relaciones”.

Asimismo, Mateucci aseguró que, una de las cosas que le enamoró de Aránguiz fue su destreza culinaria. “Ella es una bestia cocinando, la Dani cocina de los dioses y es muy detallista, en mi vida tuve una mina tan detallista, pero en todos los sentidos”.

Sin embargo, previo a su encierro del programa de convivencia, el modelo argentino confirmó que su relación con Daniela había terminado por su contrato laboral. “Entro soltero, Dani me pateó, no quiere seguir conmigo mientras yo esté en el encierro”, dijo Luis.

Sin embargo, el concursante de “Tierra Brava” tampoco descarto regresar con su expareja una vez termine su participación en el programa. “Una vez saliendo, veremos qué pasa, si volvemos o no, pero la cosa es que no quiere saber nada de mí en este momento. Siento que Dani no me quiso cortar las alas, lo que habla muy bien de ella, es una relación madura”, agregó.

Aunque, advirtió a los televidentes, que él no entraba a “Tierra Brava” en busca del amor, pero confirmó que es ‘picaflor’. “No lo necesito (el amor). Pero me conozco y sé, y la Dani lo sabe más que nadie, que soy peligroso”, finalizó. ¿Qué sucederá con Luis Mateucci?

¿Cuándo se estrena “Tierra Brava”?

El nuevo reality “Tierra Brava” estrenará su primer episodio este domingo 1 de octubre y el público podrá disfrutar de todo el contenido del nuevo programa de competencia en nuestra web Latina.pe.

¿De qué trata “Tierra Brava”?

“Tierra Brava” es el nuevo reality de Canal 13 de Chile. En este concurso, 16 famosos convivirán en un entorno de campo, con una casa-estudio que oscila entre la modernidad y la escasez. Ellos se dividirán en dos equipos para enfrentarse en desafíos y competencias semanales.