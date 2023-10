‘La Guarén’ recuerda difícil momento cuando fue operada por aneurisma cerebral | Tierra Brava

Durante una conversación casual entre los integrantes de la casa-hacienda de “Tierra Brava”, ‘La Guarén’ se sinceró sobre su situación médica. Ante las miradas de sus compañeros, la influencer reveló que los especialistas le diagnosticaron un aneurisma cerebral.

“Tengo un aneurisma cerebral (…) Fueron cinco días en los que movía el ojo y sentía como una aguja. En el médico me dijeron que necesitaba un escáner de contraste y ahí me dijeron que tenía un aneurisma. Me dijeron que iba a morir a los 25 o 26 años”, comentó la participante.

Asimismo, precisó que, saliendo de “Tierra Brava”, se hospitalizará para continuar con su tratamiento médico.

Mira el momento que se vivió en “Tierra Brava” dándole clic al video:

¿Dónde ver todos los capítulos de “Tierra Brava”?

¡Latino! Podrás disfrutar de todo el contenido del nuevo programa de competencia en nuestra web Latina.pe. Desde este domingo primero de octubre, todos los capítulos del nuevo programa de convivencia extrema “Tierra Brava” los verás disponible exclusivamente en el app de Latina Play y por la sección de “Tierra Brava” en Latina.pe. El programa se emite de lunes a domingo a las 8:00 p.m. (Hora Perú).

¿De qué trata “Tierra Brava”?

“Tierra Brava” es el nuevo programa de Canal 13 de Chile. En este concurso, 16 famosos convivirán en un entorno de campo, con una casa-estudio que oscila entre la modernidad y la escasez. Ellos se dividirán en dos equipos para enfrentarse en desafíos y competencias semanales.

¿Qué famosos forman parte de “Tierra Brava”?

Estos son los participantes confirmados del show de convivencia extrema que promete darlo todo: Junior Playboy, Pamela Díaz, Fabio Agostini, Shirley Arica, Jhonatan Mujica, Miguelito, Camila Campos (“Camilísima”), Uriel Romero (“El futuro fuera de órbita”), Azzart Arias (“La tía de la micro”), Eva Gómez, Luis Mateucci, Valentina Torres (“La guarén”), Camila Arismendi y Simón de la Costa. Todos ellos llegaron de distintas maneras hasta el punto de encuentro con los animadores del espacio en pleno resort, Sergio Lagos y Karla Constant. La primera eliminada del programa fue ‘Camilísima’, mientras que la segunda en irse de la competencia fue Azzart Arias (“La tía de la micro”).