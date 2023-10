Fabio Agostini debuta en “Tierra Brava”: ¿Cuántos años tiene y qué carrera estudió el modelo español?

Este domingo 1 de octubre, se transmite el primer episodio de “Tierra Brava”. El programa de competencia de Canal 13 de Chile reunirá a 16 famosos en un solo lugar para convivir y superar distintos retos. Uno de ellos es Fabio Agostini, el modelo español que es un rostro conocido en la farándula peruana.

El participante dará lo mejor de sí mismo para triunfar en el show de convivencia chileno. Así que, a continuación, te contamos detalles de Fabio Agostini.

¿Cuántos años tiene y qué carrera estudió Fabio Agostini, el nuevo participante de “Tierra Brava”?

Fabio Agostini es uno de los rostros que veremos desde este domingo en el programa de competencia “Tierra Brava”. Pero, aquí, te vamos a contar un par de datos que tal vez no conocías del modelo español.

El participante de “Tierra Brava”, Fabio Agostini, nació el 2 de marzo de 1990. Eso quiere decir que actualmente Fabio Agostini tiene 33 años de edad.

En cuanto a su formación universitaria, se conoce que Fabio Agostini tenía una prometedora carrera en el fútbol. Sin embargo, a los 18 años, el modelo se lesionó la rodilla y no pudo continuar con ese sueño. “Tenía la posibilidad de estar en las ligas menores del Real Madrid, pero me partí tres ligamentos y meniscos. Después de eso abandoné el fútbol para siempre. Lloré mucho, para mí el fútbol era mi vida, me lo tomaba muy en serio”, señaló en un comunicado.

Posteriormente, se mudó a Londres (Inglaterra) de su natal Canaria (España) para trabajar en como lavador de platos en distintos restaurantes mientras estudiaba inglés. Al final, su hermano Bruno Agostini sería quien lo convencería a mudarse a Latinoamérica para participar en programas de competencia y no completó una carrera universitaria.

¿Cuándo se estrena “Tierra Brava”?

El nuevo reality “Tierra Brava” estrenará su primer episodio este domingo 1 de octubre y el público podrá disfrutar de todo el contenido del nuevo programa de competencia en nuestra web Latina.pe.

¿De qué trata “Tierra Brava”?

“Tierra Brava” es el nuevo reality de Canal 13 de Chile. En este concurso, 16 famosos convivirán en un entorno de campo, con una casa-estudio que oscila entre la modernidad y la escasez. Ellos se dividirán en dos equipos para enfrentarse en desafíos y competencias semanales.