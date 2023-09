Del canto al deporte: Conoce a Camila Arismendi, la voz chilena que buscará el triunfo en “Tierra Brava” 

Viene a darlo todo en la competencia. El programa de competencia de Canal 13 de Chile “Tierra Brava” se estrena esta semana y Camila Arismendi fue presentada como una de los 16 participantes que se enfrentarán por la gloria. Pero, antes que el deporte, la joven tiene como su prioridad el canto.

La artista lleva años dentro de la escena chilena imitando a una conocida cantante nacional. Pero, ¿quieres saber más sobre Camila Arismendi? A continuación, te lo contamos.

¿Quién es Camila Arismendi, la cantante chilena de “Tierra Brava”?

Desde pequeña, Camila Arismendi sabía que quería dedicarse al arte y optó por probar suerte en el canto. Con tan solo 13 años, la pequeña empezó a imitar a la cantautora chilena Cecilia, la Incomparable en shows por todo Chile.

Posteriormente, a los 19 años, pondría a prueba su destino en el programa de imitadores “Yo Soy” con el personaje de Cecilia. Sin siquiera imaginarlo, semana a semana, se ganó el cariño de los televidentes y, en la gran final, alcanzó el triunfo del show.

Debido al gran éxito que ha tenido Camila con el personaje de Cecilia, la joven intérprete lamentó profundamente la muerte de la artista en julio de este 2023. “Llegué al Caupolicán a despedirla, su manager me pidió cantar para el funeral y no pude, no me salió la voz nunca”, contó en un comunicado.

Además de Cecilia, Camila Arismendi se enamoró de la cumbia, las rancheras y la música urbana. Por ello, ha lanzado temas propios para que sus fanáticos escuchen más de ella. “Escucho de todo, me gusta Pailita, escucho también a Raphael, Camilo Sesto y Américo, toda la música en español. Canto desde los seis años, me gusta mucho cantar”, afirmó.

Por otro lado, Camila Arismendi reveló que su sueño es ser animadora de televisión y forjarse su propia carrera con este primer paso en “Tierra Brava”, su primer programa de competencia televisiva. “Me encantaría ser como Karen Paola o María José Quintanilla. Además, desde chica veo todos los realities y yo siempre decía que quería estar en uno. Mi favorito era ‘La granja’”, agregó.

¿Cuándo se estrena “Tierra Brava”?

El nuevo reality “Tierra Brava” estrenará su primer episodio este domingo 1 de octubre y el público podrá disfrutar de todo el contenido en nuestra web Latina.pe.

¿De qué trata “Tierra Brava”?

“Tierra Brava” es el nuevo reality de Canal 13 de Chile. En este concurso, 16 famosos convivirán en un entorno de campo, con una casa-estudio que oscila entre la modernidad y la escasez. Ellos se dividirán en dos equipos para enfrentarse en desafíos y competencias semanales.