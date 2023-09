Con 10 años de enemistad: ¿Por qué se llevan mal Pamela Díaz y Junior Playboy, participantes chilenos de “Tierra Brava”? 

Hace más de una década que se conocieron, y no han logrado mantener una buena relación. Estamos hablando de Pamela Díaz y Junior Playboy, dos de los participantes del nuevo programa de competencia “Tierra Brava” de Canal 13 de Chile.

Ambas personalidades chilenas de la televisión local compartirán el mismo ambiente en “Tierra Brava”. Pero, la primera vez que se vieron fue en otro show llamado “Pareja Perfecta” de 2012. Entonces, ¿qué sucedió para que se llevaran mal? A continuación, te lo contamos.

¿Por qué Pamela Díaz y Junior Playboy de “Tierra Brava” se llevan mal?

Durante su participación en “Pareja Perfecta”, Pamela Díaz y Junior Playboy tuvieron una fuerte discusión. El tarotista chileno le dijo a la modelo que “nadie la conoce” y que parecía haber hecho un “pacto con el diablo” por su carácter conflictivo.

Al escucharlo, Pamela Díaz no se quedó callada y lo tildó de “maleducado y patudo”. Por ello, hasta hoy en día, ambos personajes se llevan muy mal.

Y, antes de su ingreso a “Tierra Brava”, los chilenos se manifestaron sobre este nuevo encuentro. Por su parte, Junior Playboy aseguró a Tiempo X que no se lleva muy bien con pamela por “un tema de ego que tiene ella”.

En tanto, la modelo le respondió así: “Con él nunca me llevé bien, y no sé si me voy a llevar bien ahora. Pero me imagino que está más maduro ahora y espero que salga mejor”.

¿Cuándo se estrena “Tierra Brava”?

El nuevo reality “Tierra Brava” estrenará su primer episodio este domingo 1 de octubre y el público podrá disfrutar de todo el contenido en nuestra web Latina.pe.

¿De qué trata “Tierra Brava”?

“Tierra Brava” es el nuevo reality de Canal 13 de Chile. En este concurso, 16 famosos convivirán en un entorno de campo, con una casa-estudio que oscila entre la modernidad y la escasez. Ellos se dividirán en dos equipos para enfrentarse en desafíos y competencias semanales.