Así es el impresionante antes y después de Shirley Arica, participante de “Tierra Brava” 

La semana pasada, la peruana Shirley Arica fue anunciada como una de las 16 participantes de “Tierra Brava”, el reality de Canal 13 de Chile. La modelo de 34 años se unirá al programa que consistirá retos físicos, principalmente.

Sobre su participación en el show chileno que se estrena próximamente, la modelo aseguró: “No tengo experiencia de campo, cero. Pero me gustan los retos, me gustan las cosas nuevas, aprender. Yo me lanzo nomás”.

Cabe resaltar que, gracias a su trabajo, Shirley Arica lleva años siendo un rostro recurrente en la farándula peruana. Por ello, el público ha sido testigo de los cambios físicos de la modelo. A continuación, te dejamos las imágenes:

Mira el antes y después de Shirley Arica, participante de “Tierra Brava”

¿Cuándo se estrena “Tierra Brava”?

El nuevo reality “Tierra Brava” estrenará su primer episodio este domingo 1 de octubre y el público podrá disfrutar de todo el contenido en nuestra web Latina.pe.

¿De qué trata “Tierra Brava”?

“Tierra Brava” es el nuevo reality de Canal 13 de Chile. En este concurso, 16 famosos convivirán en un entorno de campo, con una casa-estudio que oscila entre la modernidad y la escasez. Ellos se dividirán en dos equipos para enfrentarse en desafíos y competencias semanales.