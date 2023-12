“Yo soy peor que tú”: La Botota se enfrentó a Angélica Sepúlveda en Tierra Brava

Duro golpe. Angélica Sepúlveda protagonizó un duro enfrentamiento con La Botota Fox en Tierra Brava. Anteriormente, Angélica había dado el neceser de Botota al Chino como trueque, por lo que sus compañeros dieron cosas de Angélica al vendedor. Esto no le gustó a ella, quien hizo problemas a todos sus compañeros.

Cuando estuvieron en la habitación, La Botota trató de hablar con ella, pero la calló. “¿Por qué te enojas si la culpa no fue mía?“, le dijo la Botota. Ante ello, Angélica lo mandó a callar y esto no le gustó a la artista chilena. “¿Tú me vas a hacer callar? Yo soy peor que tú”, indicó.

Finalmente, La Botota fulminó la discusión con esta frase: “Por eso no tienes hijos”.

Este martes 12 de diciembre se vive un nuevo episodio de Tierra Brava. Los participantes de “Tierra Brava”, La Botota Fox y Angélica Sepúlveda, tuvieron fuerte intercambio de palabras. Además, Uriel “El Futuro Fuera de Órbita” está cada vez más atento a Fran Undurraga. Finalmente, los equipos se enfrentarán en un duelo para definir en qué habitación estarán la siguiente semana. ¿Quién ganará?

“Tierra Brava” es el nuevo programa de Canal 13 de Chile. En este concurso, 16 famosos convivirán en un entorno de campo, con una casa-estudio que oscila entre la modernidad y la escasez. Ellos se dividirán en dos equipos para enfrentarse en desafíos y competencias semanales.

¿Qué famosos forman parte?

Estos son los participantes confirmados del show de convivencia extrema que promete darlo todo: Junior Playboy, Pamela Díaz, Fabio Agostini, Shirley Arica, Jhonatan Mujica, Miguelito, Camila Campos (“Camilísima”), Uriel Romero (“El futuro fuera de órbita”), Azzart Arias (“La tía de la micro”), Eva Gómez, Luis Mateucci, Valentina Torres (“La guarén”), Camila Arismendi y Simón de la Costa. Todos ellos llegaron de distintas maneras hasta el punto de encuentro con los animadores del espacio en pleno resort, Sergio Lagos y Karla Constant.

La primera eliminada del programa fue ‘Camilísima‘, mientras que la segunda en irse de la competencia fue Azzart Arias (“La tía de la micro”). El tercero en dejar el concurso de convivencia extrema fue Simón de la Costa. Mientras que la cuarta en abandonar “Tierra Brava” fue ‘La Botota‘. Sin embargo, luego de la salida de Eva Gómez por motivos personales, La Botota regresó a la competencia. En tanto, Camila Arismendi fue la siguiente eliminada. Shirley Arica y Max Cabezón dejaron la casa hacienda, luego de perder la competencia. Finalmente, Nicole Block fue eliminada de la casa.