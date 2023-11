Tierra Brava: Shirley Arica se molestó con Arturo Longton por ser “un indeciso”

No pudo superarlo. Luego de que Arturo Longton se mostrara inseguro de los sentimientos de Shirley Arica hacia él en Tierra Brava, el chileno fue hacia la modelo peruana para proponerle ser amigos. Sin embargo, esto no le gustó a Arica, quien se molestó fuertemente con él.

“Fuiste buena onda conmigo, como lo eres con los demás. ¿Te tinca que seamos amigos?”, le dijo en un primer momento Arturo Longton. Por su parte, Shirley no pudo creer lo que le dijo Longton y aseveró: “No puedes evitar decirme eso cuando me has dicho otras cosas antes”

“Si tus miradas salen así y las mías también es porque así son. Y lo que me estás diciendo a mí, es estúpido. ¿Por qué vienes a decirme a mí eso? Eres un indeciso”, señaló fuertemente molesta Arica. Posterior a ello, Shirley botó a Arturo de su habitación: “Shirley Arica fue un gusto conocerte, adiós”

Este lunes 13 de noviembre se vive un nuevo episodio de Tierra Brava. Los participantes participarán de una interesante lectura de cartas de tarot gracias a Óscar Miranda. Además, Miguelito y Fabio Agostini se ‘escaparán’ de la casa-hacienda para ir a una fiesta popular peruana. Por otro lado, Shirley Arica y Arturo Longton afianza cada vez más sus lazos románticos.

¿Dónde ver todos los capítulos?

¡Latino! Podrás disfrutar de todo el contenido del nuevo programa de competencia en nuestra web Latina.pe. Desde este domingo primero de octubre, todos los capítulos del nuevo programa de convivencia extrema “Tierra Brava” los verás disponible exclusivamente en el app de Latina Play y por la sección de “Tierra Brava” en Latina.pe. El programa se emite de lunes a domingo a las 8:00 p.m. (Hora Perú).

¿De qué trata “Tierra Brava”?

“Tierra Brava” es el nuevo programa de Canal 13 de Chile. En este concurso, 16 famosos convivirán en un entorno de campo, con una casa-estudio que oscila entre la modernidad y la escasez. Ellos se dividirán en dos equipos para enfrentarse en desafíos y competencias semanales.

¿Qué famosos forman parte?

Estos son los participantes confirmados del show de convivencia extrema que promete darlo todo: Junior Playboy, Pamela Díaz, Fabio Agostini, Shirley Arica, Jhonatan Mujica, Miguelito, Camila Campos (“Camilísima”), Uriel Romero (“El futuro fuera de órbita”), Azzart Arias (“La tía de la micro”), Eva Gómez, Luis Mateucci, Valentina Torres (“La guarén”), Camila Arismendi y Simón de la Costa. Todos ellos llegaron de distintas maneras hasta el punto de encuentro con los animadores del espacio en pleno resort, Sergio Lagos y Karla Constant.

La primera eliminada del programa fue ‘Camilísima‘, mientras que la segunda en irse de la competencia fue Azzart Arias (“La tía de la micro”). El tercero en dejar el concurso de convivencia extrema fue Simón de la Costa. Mientras que la cuarta en abandonar “Tierra Brava” fue ‘La Botota‘. Sin embargo, luego de la salida de Eva Gómez por motivos personales, La Botota regresó a la competencia.