Tierra Brava: Miguelito sufrió terrible accidente mientras cortaba un coco

Miguelito se encontraba cortando un coco en la cocina de la casa-hacienda de Tierra Brava, frente a la mirada de algunos compañeros. Daniela Aránguiz le comentó que no lo estaba haciendo de la manera correcta y si no tenía cuidado se podía hacer. El cómico no le hizo caso y decidió seguir su instinto.

Al parecer la chilena tenía razón, pues Miguelito se terminó cortando la mano y llamó la atención de todos los presentes, ya que el corte era medianamente grande. “¡Ay, no!”, gritó el peruano cuando se dio cuenta de lo que sucedió.

Fabio Agostini y Jhonatan Mujica comenzaron a bromear con la situación e intentaron alarmar a las demás personas. “Se atravesó toda la mano”, mencionó Mujica. “Mini me se está desangrando”, mencionó el español.

¿Dónde ver todos los capítulos?

¡Latino! Podrás disfrutar de todo el contenido del nuevo programa de competencia en nuestra web Latina.pe. Desde este domingo primero de octubre, todos los capítulos del nuevo programa de convivencia extrema “Tierra Brava” los verás disponible exclusivamente en el app de Latina Play y por la sección de “Tierra Brava” en Latina.pe. El programa se emite de domingo a jueves a las 8:00 p.m. (Hora Perú).

¿De qué trata “Tierra Brava”?

“Tierra Brava” es el nuevo programa de Canal 13 de Chile. En este concurso, 16 famosos convivirán en un entorno de campo, con una casa-estudio que oscila entre la modernidad y la escasez. Ellos se dividirán en dos equipos para enfrentarse en desafíos y competencias semanales.