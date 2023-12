Tierra Brava: La impactante declaración de La Chama hacia Daniela Aránguiz en el Cara a cara

Se dijeron de todo. En el nuevo Cara a cara, Dani Aránguiz nominó a Alexandra Méndez “La Chama”. La chilena no pudo evitar dar sus motivos por el cual nomina a la venezolana. Esto no le gustó a La Chama, quien le respondió con todo en Tierra Brava.

“No tengo nada contra ti, porque no te conozco, pero te di la oportunidad para iniciar esta relación en buena y esperé que pudieras conocerme antes que hablar. Pero tuviste una actitud de una niña”, fue lo primero que le dijo la chilena tras nominarla.

Ante ello, La Chama le respondió: “Tú dijiste que tenías mucha información de mí. Te respeto. No sé quién eres. Le dijiste cosas a Luis que te había amenazado. No era verdad”. Dani Aránguiz rápidamente se defendió: “Creo que escuchaste mal. Después escucharán y verás que no debiste hablar como una niña“.

Alexandra no se quedó callada y le pidió que le pregunte a Mateucci sobre su relación con ella. “Espero que te cuenten todo para que no te lleves sorpresas. Deberías preguntarle, porque siento que no te estás dando el puesto que te mereces. Si tuvieras dignidad no me hubiera acostado con un hombre que lleva un mes y 20 días durmiendo con otra. Un poco más de dignidad, porque creo que la dejaste en Chile”, fulminó.

Este lunes 18 de diciembre se vive un nuevo episodio de Tierra Brava. Las participantes mujeres de “Tierra Brava” participaron de un certamen de belleza para escoger a la reina Tierra Brava 2023. Entre toda la presión del concurso, La Chama se molestó con La Botota Fox, negando hablarle a su amiga. Mientras tanto, Pamela Díaz aún duda de las intenciones de Daniela Aránguiz en la casa-hacienda.

Mira el momento que se vivió en “Tierra Brava” dándole clic al video:

¿Dónde ver todos los capítulos?

¡Latino! Podrás disfrutar de todo el contenido del nuevo programa de competencia en nuestra web Latina.pe. Desde este domingo primero de octubre, todos los capítulos del nuevo programa de convivencia extrema “Tierra Brava” los verás disponible exclusivamente en el app de Latina Play y por la sección de “Tierra Brava” en Latina.pe. El programa se emite de lunes a domingo a las 8:00 p.m. (Hora Perú).

¿De qué trata “Tierra Brava”?

“Tierra Brava” es el nuevo programa de Canal 13 de Chile. En este concurso, 16 famosos convivirán en un entorno de campo, con una casa-estudio que oscila entre la modernidad y la escasez. Ellos se dividirán en dos equipos para enfrentarse en desafíos y competencias semanales.

¿Qué famosos forman parte?

Estos son los participantes confirmados del show de convivencia extrema que promete darlo todo: Junior Playboy, Pamela Díaz, Fabio Agostini, Shirley Arica, Jhonatan Mujica, Miguelito, Camila Campos (“Camilísima”), Uriel Romero (“El futuro fuera de órbita”), Azzart Arias (“La tía de la micro”), Eva Gómez, Luis Mateucci, Valentina Torres (“La guarén”), Camila Arismendi y Simón de la Costa. Todos ellos llegaron de distintas maneras hasta el punto de encuentro con los animadores del espacio en pleno resort, Sergio Lagos y Karla Constant.

La primera eliminada del programa fue ‘Camilísima‘, mientras que la segunda en irse de la competencia fue Azzart Arias (“La tía de la micro”). El tercero en dejar el concurso de convivencia extrema fue Simón de la Costa. Mientras que la cuarta en abandonar “Tierra Brava” fue ‘La Botota‘. Sin embargo, luego de la salida de Eva Gómez por motivos personales, La Botota regresó a la competencia. En tanto, Camila Arismendi fue la siguiente eliminada. Shirley Arica y Max Cabezón dejaron la casa hacienda, luego de perder la competencia. Finalmente, Nicole Block fue eliminada de la casa.