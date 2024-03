Tierra Brava Capítulo 119: Dani Aránguiz y Arturo Longton no sueltan a Shirley Arica

En el capítulo 119 de “Tierra Brava”, Arturo Longton se sentó con Daniela Aránguiz para conversar un poco sobre su situación actual con Shirley Arica. El chileno fue criticado por supuestamente entrar al programa de competencia de Canal 13 casado e intentar conquistar a la peruana. Él mismo salió a aclarar el tema.

Ante la intriga sobre qué acciones podría tomar, Arturo Longton aseguró: “Tengo claro lo que voy a hacer… voy a explicar bien todo y la voy a liberar de toda culpa. Yo le dije: ‘quédate tranquila que yo voy a aclarar toda la… paso por paso, lento y con peras con manzanas’ para que la hue** quede clara y nadie te culpe de ninguna huev***. Además, no tiene la culpa de nada. Yo antes de irme de acá no pasó nada”.

Daniela Aránguiz lo escuchó atentamente y lo dejó continuar: “No nos dimos ni un beso, a lo más conversábamos, un abrazo. Pero más nada. Cuando ya volví, que me había separado, ya todo. Todo fue sincero, no le oculté nada. Todo como debía ser. Yo no estaba feliz con el matrimonio”.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Tierra Brava”?

¡Latino! Podrás disfrutar de todo el contenido del nuevo programa de competencia en nuestra web Latina.pe. Desde este domingo primero de octubre, todos los capítulos del nuevo programa de convivencia extrema “Tierra Brava” los verás disponible exclusivamente en el app de Latina Play y por la sección de “Tierra Brava” en Latina.pe. El programa se emite de domingo a jueves a las 8:00 p.m. (Hora Perú).

¿De qué trata “Tierra Brava”?

“Tierra Brava” es el nuevo programa de Canal 13 de Chile. En este concurso, 16 famosos convivirán en un entorno de campo, con una casa-estudio que oscila entre la modernidad y la escasez. Ellos se dividirán en dos equipos para enfrentarse en desafíos y competencias semanales.