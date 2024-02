¡Por centésima de segundo! La Guarén se convierte en la nueva eliminada de Tierra Brava

En el capítulo 98 de “Tierra Brava”, La Guarén y Jhonatan Mújica se enfrentaron en el complicado Duelo de Eliminación que involucró una gran exigencia física. Al final, el resultado sorprendió a todos: La Guarén quedó eliminada por tan solo una centésima de segundo.

Durante todo el reto, ambos participantes nominados estaban a la par. Tanto así que, en los últimos segundos, estaban subiendo las escaleras hacia la antorcha hombro a hombre. Todo se definió por una cuestión muy muy rápida.

Después de revisar las imágenes, la producción dio como ganador a Jhonatan. “Después de la revisión de nuestro equipo de árbitros y producción, podemos asegurar que, por una centésima de segundo, quien tomó primero la antorcha y es declarado ganador de esta competencia es Jhonatan”, aseguró el presentador Sergio Lagos.

Así que, antes de irse para siempre de la casa-hacienda, La Guarén agradeció por el apoyo: “Di lo mejor de mí. Siempre estuve segura de que soy capaz. Llegar ahí y no poder agarrarla fue épico. Me siento ganadora igual. Me siento demasiado feliz (…) Así pasan las cosas, es inevitable. A veces uno gana y a veces uno pierde”.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Tierra Brava”?

¡Latino! Podrás disfrutar de todo el contenido del nuevo programa de competencia en nuestra web Latina.pe. Desde este domingo primero de octubre, todos los capítulos del nuevo programa de convivencia extrema “Tierra Brava” los verás disponible exclusivamente en el app de Latina Play y por la sección de “Tierra Brava” en Latina.pe. El programa se emite de domingo a jueves a las 8:00 p.m. (Hora Perú).

¿De qué trata “Tierra Brava”?

“Tierra Brava” es el nuevo programa de Canal 13 de Chile. En este concurso, 16 famosos convivirán en un entorno de campo, con una casa-estudio que oscila entre la modernidad y la escasez. Ellos se dividirán en dos equipos para enfrentarse en desafíos y competencias semanales.

¿Quiénes han sido eliminados de “Tierra Brava”?

La primera eliminada del programa fue ‘Camilísima‘, mientras que la segunda en irse de la competencia fue Azzart Arias (“La tía de la micro”). El tercero en dejar el concurso de convivencia extrema fue Simón de la Costa. Mientras que la cuarta en abandonar “Tierra Brava” fue ‘La Botota‘. Sin embargo, luego de la salida de Eva Gómez por motivos personales, La Botota regresó a la competencia.

En tanto, Camila Arismendi fue la siguiente eliminada. Max Cabezón, Nicole Block y Pamela Díaz dejaron la casa-hacienda; Shirley Arica también, pero ahora regresó. En el último episodio, Arturo Longton dejó la competencia. Hace unos días, Angélica Sepúlveda decidió abandonar el programa por decisión propia. Fran Undurraga perdió la competencia y fue eliminada. Finalmente, Uriel ‘El Futuro Fuera de Órbita’ cayó eliminado.