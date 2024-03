“No se puede ni mover”: Participantes se burlan de Arturo Longton por su poca destreza en Tierra Brava

Los participantes de Tierra Brava tienen que realizar un reto muy divertido. Los conductores llegaron a la casa-hacienda para que los competidores inviertan roles e interpreten a sus compañeros por dos horas. Los personajes se tomaron muy enserio esta actividad y están dando su mejor esfuerzo.

Las risas no pueden faltar en este tipo de eventos y Arturo Longton ayudó a que sus amigos estallen de risa al ver cómo imitaba a Nicolás Solabarrieta. El chileno intentó pararse cuando lo llamaron, pero no pudo hacerlo, esto se debe a que padece una lesión en la rodilla que le impide hacer un sinfín de cosas. “Arturo no se puede ni mover”, gritaron.

“El Nico no está tan mal”, expresó Nicolás al ver que la imitación no estaba siendo replicada al 100%. Además, también se burlaron de su forma de caminar y -sobre todo- cuando empezó a hacer calentamientos al mismo estilo que un futbolista.

¿Dónde ver todos los capítulos?

¡Latino! Podrás disfrutar de todo el contenido del nuevo programa de competencia en nuestra web Latina.pe. Desde este domingo primero de octubre, todos los capítulos del nuevo programa de convivencia extrema “Tierra Brava” los verás disponible exclusivamente en el app de Latina Play y por la sección de “Tierra Brava” en Latina.pe. El programa se emite de domingo a jueves a las 8:00 p.m. (Hora Perú).

¿De qué trata “Tierra Brava”?

“Tierra Brava” es el nuevo programa de Canal 13 de Chile. En este concurso, 16 famosos convivirán en un entorno de campo, con una casa-estudio que oscila entre la modernidad y la escasez. Ellos se dividirán en dos equipos para enfrentarse en desafíos y competencias semanales.