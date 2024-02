Luis Mateucci llama desleal a Junior y despechada a ‘La Chama’ por haberlo nominado | Tierra Brava

‘La Guarén’, Luis Mateucci y Jhonatan Mujica tendrán el tan esperado duelo de salvación para decidir quien de los tres no se irá de la casa-hacienda de Tierra Brava. Sin embargo, antes de que inicie, el presentador le hizo un par de preguntas al argentino, pues quiere saber cómo se siente luego de ser nominado por personas muy cercanas a él.

“¿Te extrañaron los votos de Junior y el de ‘Chama’?”, fue la consulta que le realizaron. A pesar de que Luis mencionó que estaba preparado para competir, reveló que si lo tomaron por sorpresa. “No encuentro que haya sido un voto con mala gana, pero si encuentro que haya sido un voto de despecho (por el de Alexandra Méndez). Claramente pude votar por ella pero no lo hice”, sentenció.

Mientras que por el lado de Junior, asegura que el chileno traicionó su confianza. “Siento que me falló, así como junior. No soy rencoroso”, acotó. “Si me toca perder, también hay que aceptarlo”, fue lo último que dijo antes de comenzar con la competencia.

En el adelanto del capítulo 96 de Tierra Brava, se ve cómo ‘La Guarén’ por fin tendrá el duelo de salvación junto a Luis Mateucci y Jhonatan Mujica. Además, se realizarán divertidas actividades en las que dejarán todo por el premio.

¿Dónde ver todos los capítulos?

¡Latino! Podrás disfrutar de todo el contenido del nuevo programa de competencia en nuestra web Latina.pe. Desde este domingo primero de octubre, todos los capítulos del nuevo programa de convivencia extrema “Tierra Brava” los verás disponible exclusivamente en el app de Latina Play y por la sección de “Tierra Brava” en Latina.pe. El programa se emite de domingo a jueves a las 8:00 p.m. (Hora Perú).

¿De qué trata “Tierra Brava”?

“Tierra Brava” es el nuevo programa de Canal 13 de Chile. En este concurso, 16 famosos convivirán en un entorno de campo, con una casa-estudio que oscila entre la modernidad y la escasez. Ellos se dividirán en dos equipos para enfrentarse en desafíos y competencias semanales.

¿Qué famosos forman parte?

Estos son los participantes confirmados del show de convivencia extrema que promete darlo todo: Junior Playboy, Pamela Díaz, Fabio Agostini, Shirley Arica, Jhonatan Mujica, Miguelito, Camila Campos (“Camilísima”), Uriel Romero (“El futuro fuera de órbita”), Azzart Arias (“La tía de la micro”), Eva Gómez, Luis Mateucci, Valentina Torres (“La guarén”), Camila Arismendi y Simón de la Costa. Todos ellos llegaron de distintas maneras hasta el punto de encuentro con los animadores del espacio en pleno resort, Sergio Lagos y Karla Constant.

¿Quiénes fueron eliminados de “Tierra Brava”?

La primera eliminada del programa fue ‘Camilísima‘, mientras que la segunda en irse de la competencia fue Azzart Arias (“La tía de la micro”). El tercero en dejar el concurso de convivencia extrema fue Simón de la Costa. Mientras que la cuarta en abandonar “Tierra Brava” fue ‘La Botota‘. Sin embargo, luego de la salida de Eva Gómez por motivos personales, La Botota regresó a la competencia.

En tanto, Camila Arismendi fue la siguiente eliminada. Max Cabezón, Nicole Block y Pamela Díaz dejaron la casa-hacienda; Shirley Arica también, pero ahora regresó. En el último episodio, Arturo Longton dejó la competencia. Hace unos días, Angélica Sepúlveda decidió abandonar el programa por decisión propia. Fran Undurraga perdió la competencia y fue eliminada. Finalmente, Uriel ‘El Futuro Fuera de Órbita’ cayó eliminado.