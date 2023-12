La confesión de Luis Mateucci sobre su relación con “La Chama” en Tierra Brava: “Me confundió”

Luis Mateucci habló con La Guarén mientras comían sushi en Tierra Brava. Ambos competidores hablaron sobre las relaciones del argentino con su ex Daniela Aránguiz y con Alexandra Méndez “La Chama”. El argentino dio una impactante revelación sobre su futuro con la modelo venezolana.

“No sé si estaría con La Chama afuera, pero si me tengo que reprender un montón de cosas”, le dijo Mateucci. Además, el argentino le confesó que no quiere que su ex ingrese a la competencia. “Este no es el momento para que ella entre. Se va a arruinar nuestra relación de amigos”, indicó.

“¿Se va a enojar por La Chama?”, le preguntó La Guarén. Luego de confirmarle a su pregunta, le reveló: “Fuera de joda, La Chama me confundió. Las cosas como son”.

Este lunes 11 de diciembre se vive un nuevo episodio de Tierra Brava. Los participantes de “Tierra Brava”, La Guarén y Luis Mateucci hablarán sobre la relación del argentino con Alexandra Méndez “La Chama”. Además, Pamela Díaz y Jhonatan Mújica nuevamente se acercan. Finalmente, conoceremos quién se irá de la casa-hacienda: Nicole Block o La Guarén.

Mira el momento que se vivió en “Tierra Brava” dándole clic al video:

¿Dónde ver todos los capítulos?

¡Latino! Podrás disfrutar de todo el contenido del nuevo programa de competencia en nuestra web Latina.pe. Desde este domingo primero de octubre, todos los capítulos del nuevo programa de convivencia extrema “Tierra Brava” los verás disponible exclusivamente en el app de Latina Play y por la sección de “Tierra Brava” en Latina.pe. El programa se emite de lunes a domingo a las 8:00 p.m. (Hora Perú).

¿De qué trata “Tierra Brava”?

“Tierra Brava” es el nuevo programa de Canal 13 de Chile. En este concurso, 16 famosos convivirán en un entorno de campo, con una casa-estudio que oscila entre la modernidad y la escasez. Ellos se dividirán en dos equipos para enfrentarse en desafíos y competencias semanales.

¿Qué famosos forman parte?

Estos son los participantes confirmados del show de convivencia extrema que promete darlo todo: Junior Playboy, Pamela Díaz, Fabio Agostini, Shirley Arica, Jhonatan Mujica, Miguelito, Camila Campos (“Camilísima”), Uriel Romero (“El futuro fuera de órbita”), Azzart Arias (“La tía de la micro”), Eva Gómez, Luis Mateucci, Valentina Torres (“La guarén”), Camila Arismendi y Simón de la Costa. Todos ellos llegaron de distintas maneras hasta el punto de encuentro con los animadores del espacio en pleno resort, Sergio Lagos y Karla Constant.

La primera eliminada del programa fue ‘Camilísima‘, mientras que la segunda en irse de la competencia fue Azzart Arias (“La tía de la micro”). El tercero en dejar el concurso de convivencia extrema fue Simón de la Costa. Mientras que la cuarta en abandonar “Tierra Brava” fue ‘La Botota‘. Sin embargo, luego de la salida de Eva Gómez por motivos personales, La Botota regresó a la competencia. La penúltima eliminada fue Camila Arismendi. Posterior a ella, Shirley Arica y Max Cabezón dejaron recientemente la competencia.