La Botota Fox es la única aliada que le queda a La Chama en Tierra Brava

No puede con su genio. Alexandra Méndez “La Chama” tildó de falsa a La Botota Fox en Tierra Brava. Esto sucedió luego de que las chicas de la casa-hacienda desfilaran en el certamen de Miss Tierra Brava 2023. La Botota no supo qué decir ante las palabras de la venezolana.

“Botota eres muy falsa. Ahorita no voy a hablar contigo”, le dijo en un inicio La Chama. Esto no le gustó a La Botota, quien le respondió: “Estuvimos hablando toda la tarde como para que ahora me digas falsa“.

Tanto fue la indignación de La Botota Fox que continuó: “Yo no he dicho nada para que me digas falsa. Desde que llegué no he sido falsa contigo. Qué feo lo que dijiste”. Cuando se fue al comedor, Fabio le dio los motivos por lo que la venezolana estaba enojada con ella. “La Chama está hablando porque nadie la nombró. Está rayada y picada porque las demás resaltaron y les fue bien. Es celosa”, le dijo.

Posterior a ello, ambas se disculparon. “Yo no voy a discutir contigo, porque nosotras somos amigas y me siento mal”, le dijo La Botota. Por su parte, Alexandra le respondió: “Si hay alguien con quien no quiero estar mal es contigo”.

Como recordamos, hace algunos días, Luis Mateucci se deslindó de La Chama tras la llegada de su ex Daniela Aránguiz a la casa-hacienda de “Tierra Brava”. Por ende, La Botota Fox es la única persona que le quedaba como amiga dentro de la competencia.

¿Dónde ver todos los capítulos?

¡Latino! Podrás disfrutar de todo el contenido del nuevo programa de competencia en nuestra web Latina.pe. Desde este domingo primero de octubre, todos los capítulos del nuevo programa de convivencia extrema “Tierra Brava” los verás disponible exclusivamente en el app de Latina Play y por la sección de “Tierra Brava” en Latina.pe. El programa se emite de lunes a domingo a las 8:00 p.m. (Hora Perú).

¿De qué trata “Tierra Brava”?

“Tierra Brava” es el nuevo programa de Canal 13 de Chile. En este concurso, 16 famosos convivirán en un entorno de campo, con una casa-estudio que oscila entre la modernidad y la escasez. Ellos se dividirán en dos equipos para enfrentarse en desafíos y competencias semanales.

¿Qué famosos forman parte?

Estos son los participantes confirmados del show de convivencia extrema que promete darlo todo: Junior Playboy, Pamela Díaz, Fabio Agostini, Shirley Arica, Jhonatan Mujica, Miguelito, Camila Campos (“Camilísima”), Uriel Romero (“El futuro fuera de órbita”), Azzart Arias (“La tía de la micro”), Eva Gómez, Luis Mateucci, Valentina Torres (“La guarén”), Camila Arismendi y Simón de la Costa. Todos ellos llegaron de distintas maneras hasta el punto de encuentro con los animadores del espacio en pleno resort, Sergio Lagos y Karla Constant.

La primera eliminada del programa fue ‘Camilísima‘, mientras que la segunda en irse de la competencia fue Azzart Arias (“La tía de la micro”). El tercero en dejar el concurso de convivencia extrema fue Simón de la Costa. Mientras que la cuarta en abandonar “Tierra Brava” fue ‘La Botota‘. Sin embargo, luego de la salida de Eva Gómez por motivos personales, La Botota regresó a la competencia. En tanto, Camila Arismendi fue la siguiente eliminada. Shirley Arica y Max Cabezón dejaron la casa hacienda, luego de perder la competencia. Finalmente, Nicole Block fue eliminada de la casa.