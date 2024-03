Dani Aránguiz le reveló a Pamela Díaz hace cuanto no habla con su exesposo Jorge Valdivia | Tierra Brava

Daniela Aránguiz regresó hace unos días a la casa-hacienda de “Tierra Brava” para tentar la posibilidad de llevarse el triunfo en la competencia de Canal 13 de Chile. Pero, como recordaremos, su retiro hace unas semanas se dio por temas personales que debía resolver relacionados a su divorcio de exfutbolista Jorge Valdivia.

Ahora, dentro de la casa-hacienda, Dani no dudó en revelar algunos detalles sobre el vínculo que mantiene con su expareja y padre de sus hijos. “Qué difícil es tomar esa decisión (de divorciarse). A mí con todo el tema del divorcio, he llorado. Lo hubiera perdonado para evitarme toda esta… Me quiere quitar hasta el alma. Yo no hablo con él hace un año”.

Esta declaración conmovió a su compañera Pamela Díaz, quien intentó darle ánimos para superar la situación ya que ella también atravesó un divorcio.

Mira el momento que se vivió en “Tierra Brava” dándole clic al video:

¿Dónde ver todos los capítulos de “Tierra Brava”?

¡Latino! Podrás disfrutar de todo el contenido del nuevo programa de competencia en nuestra web Latina.pe. Desde este domingo primero de octubre, todos los capítulos del nuevo programa de convivencia extrema “Tierra Brava” los verás disponible exclusivamente en el app de Latina Play y por la sección de “Tierra Brava” en Latina.pe. El programa se emite de domingo a jueves a las 8:00 p.m. (Hora Perú).

¿De qué trata “Tierra Brava”?

“Tierra Brava” es el nuevo programa de Canal 13 de Chile. En este concurso, 16 famosos convivirán en un entorno de campo, con una casa-estudio que oscila entre la modernidad y la escasez. Ellos se dividirán en dos equipos para enfrentarse en desafíos y competencias semanales.

¿Quiénes fueron eliminados de “Tierra Brava”?

La primera eliminada del programa fue ‘Camilísima‘, mientras que la segunda en irse de la competencia fue Azzart Arias (“La tía de la micro”). El tercero en dejar el concurso de convivencia extrema fue Simón de la Costa. Mientras que la cuarta en abandonar “Tierra Brava” fue ‘La Botota‘. Sin embargo, luego de la salida de Eva Gómez por motivos personales, La Botota regresó a la competencia.

En tanto, Camila Arismendi fue la siguiente eliminada. Max Cabezón, Nicole Block y Pamela Díaz dejaron la casa-hacienda; Shirley Arica también, pero ahora regresó. En el último episodio, Arturo Longton dejó la competencia. Hace unos días, Angélica Sepúlveda decidió abandonar el programa por decisión propia. Fran Undurraga perdió la competencia y fue eliminada. Finalmente, Uriel ‘El Futuro Fuera de Órbita’ cayó eliminado. Posteriormente, La Guarén también abandonó la competencia.