Arturo Longton culpa a Fabio por agrandar problemas con Shirley: “No debiste decirle que estoy enamorado” | Tierra Brava

Le echó la culpa. Arturo Longton conversó con Fabio Agostini y Miguelito sobre lo ocurrido con Shirley Arica en Tierra Brava. El chileno le increpó a su amigo por haber realizado un teléfono malogrado con la modelo peruana.

“También la cag… yo por mandar gente Por eso no debo decir nada a nadie”, señaló furioso. Al escucharlo, el modelo español se excusó: “Yo solo quería ayudarte”. Sin embargo, Longton no cedió y le dijo: “Pero fue peor. Me dijo: ‘¿Por qué le dices a Fabio que está enamorado de mí?’, y se asustó”.

Por su parte, Miguelito le pidió tranquilidad y le confesó que a la peruana le gustaba, pero el chileno no cedió ante lo que le decían sus compañeros. “No voy a hablar más del tema. Me quedaré callado“

En el capítulo 85, se ve que los participantes serán parte de un reto de actuación. Además, los problemas continúan entre Shirley y Arturo. La modelo peruana no soportará al chileno y le pedirá que se aleje. Además, Jhonatan confrontará a La Guarén por traicionarlo y nominarlo.

Mira el momento que se vivió en “Tierra Brava” dándole clic al video:

¿Dónde ver todos los capítulos?

¡Latino! Podrás disfrutar de todo el contenido del nuevo programa de competencia en nuestra web Latina.pe. Desde este domingo primero de octubre, todos los capítulos del nuevo programa de convivencia extrema “Tierra Brava” los verás disponible exclusivamente en el app de Latina Play y por la sección de “Tierra Brava” en Latina.pe. El programa se emite de domingo a jueves a las 8:00 p.m. (Hora Perú).

¿De qué trata “Tierra Brava”?

“Tierra Brava” es el nuevo programa de Canal 13 de Chile. En este concurso, 16 famosos convivirán en un entorno de campo, con una casa-estudio que oscila entre la modernidad y la escasez. Ellos se dividirán en dos equipos para enfrentarse en desafíos y competencias semanales.

¿Qué famosos forman parte?

Estos son los participantes confirmados del show de convivencia extrema que promete darlo todo: Junior Playboy, Pamela Díaz, Fabio Agostini, Shirley Arica, Jhonatan Mujica, Miguelito, Camila Campos (“Camilísima”), Uriel Romero (“El futuro fuera de órbita”), Azzart Arias (“La tía de la micro”), Eva Gómez, Luis Mateucci, Valentina Torres (“La guarén”), Camila Arismendi y Simón de la Costa. Todos ellos llegaron de distintas maneras hasta el punto de encuentro con los animadores del espacio en pleno resort, Sergio Lagos y Karla Constant.

¿Quiénes fueron eliminados de “Tierra Brava”?

La primera eliminada del programa fue ‘Camilísima‘, mientras que la segunda en irse de la competencia fue Azzart Arias (“La tía de la micro”). El tercero en dejar el concurso de convivencia extrema fue Simón de la Costa. Mientras que la cuarta en abandonar “Tierra Brava” fue ‘La Botota‘. Sin embargo, luego de la salida de Eva Gómez por motivos personales, La Botota regresó a la competencia. En tanto, Camila Arismendi fue la siguiente eliminada. Max Cabezón, Nicole Block y Pamela Díaz dejaron la casa-hacienda; Shirley Arica también, pero ahora regresó. En el último episodio, Arturo Longton dejó la competencia. Hace unos días, Angélica Sepúlveda decidió abandonar el programa por decisión propia. Finalmente, Fran Undurraga perdió la competencia y fue eliminada.