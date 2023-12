Angélica Sepúlveda revela el fuerte accidente que tuvo cuando tenía 23 años y que le dejó graves secuelas | Tierra Brava

Sorprendió a todos sus compañeros. Angélica Sepúlveda se juntó con sus compañeros en las afueras de la casa-hacienda de Tierra Brava. La chilena, en un momento de confianza, les reveló el fuerte accidente que tuvo cuando era joven.

“Yo tuve un accidente. Una parálisis facial. Se me quedó el ojo caído. Me atropelló un tren. Tenía 23. Iba con una amiga. Por devolverme a salvarla a ella, me atropelló. Caí de cabeza y tenía nariz y el labio roto. Tú sabes todo el ahora. Solo agradecimiento”, confesó La Fierecilla de Yungay.

Además, la chilena le comentó que el accidente cambió su vida. “Es una segunda vida. Perdí el 10%, el olfato lo perdí por completo. Son cosas de resiliencia. Ese accidente cambió mi vida. Estoy súper agradecida. Si no hubiera tenido ese accidente, yo sería una persona que quiere solo plata. Mi mente estaba enfocada en lo material“, indicó.

Finalmente, Sepúlveda dio un mensaje final a todos los competidores. “Tú te das cuenta de que tu vida cambia en un segundo y que te matas por tener un puesto o algo que te lo inculcaron, pero de repente no vale nada. Por eso ‘Carpe Diem’ aprovecha el día.“

Este jueves 21 de diciembre se vive un nuevo episodio de Tierra Brava. Los participantes de “Tierra Brava” se enfrentaron entre sí. Arturo, Junior, Mateucci y Miguelito son los protagonistas. Además, Angélica Sepúlveda dio detalles inéditos del terrible accidente que sufrió cuando era muy joven. Por último, se llevará a cabo el duelo de eliminación entre Pamela Díaz y Francisca Undurraga.

¿Dónde ver todos los capítulos?

¡Latino! Podrás disfrutar de todo el contenido del nuevo programa de competencia en nuestra web Latina.pe. Desde este domingo primero de octubre, todos los capítulos del nuevo programa de convivencia extrema “Tierra Brava” los verás disponible exclusivamente en el app de Latina Play y por la sección de “Tierra Brava” en Latina.pe. El programa se emite de lunes a domingo a las 8:00 p.m. (Hora Perú).

¿De qué trata “Tierra Brava”?

“Tierra Brava” es el nuevo programa de Canal 13 de Chile. En este concurso, 16 famosos convivirán en un entorno de campo, con una casa-estudio que oscila entre la modernidad y la escasez. Ellos se dividirán en dos equipos para enfrentarse en desafíos y competencias semanales.

¿Qué famosos forman parte?

Estos son los participantes confirmados del show de convivencia extrema que promete darlo todo: Junior Playboy, Pamela Díaz, Fabio Agostini, Shirley Arica, Jhonatan Mujica, Miguelito, Camila Campos (“Camilísima”), Uriel Romero (“El futuro fuera de órbita”), Azzart Arias (“La tía de la micro”), Eva Gómez, Luis Mateucci, Valentina Torres (“La guarén”), Camila Arismendi y Simón de la Costa. Todos ellos llegaron de distintas maneras hasta el punto de encuentro con los animadores del espacio en pleno resort, Sergio Lagos y Karla Constant.

La primera eliminada del programa fue ‘Camilísima‘, mientras que la segunda en irse de la competencia fue Azzart Arias (“La tía de la micro”). El tercero en dejar el concurso de convivencia extrema fue Simón de la Costa. Mientras que la cuarta en abandonar “Tierra Brava” fue ‘La Botota‘. Sin embargo, luego de la salida de Eva Gómez por motivos personales, La Botota regresó a la competencia. En tanto, Camila Arismendi fue la siguiente eliminada. Shirley Arica y Max Cabezón dejaron la casa hacienda, luego de perder la competencia. Finalmente, Nicole Block fue eliminada de la casa.