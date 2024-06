Este miércoles 19 de junio se transmite el capítulo 33 de la novela familiar “Pituca sin Lucas”. En esta nueva entrega, Techi se meterá en problemas luego de que su hija Gracia escuche una conversación entre ella y su vecino Manuel Gallardo.

Como es de costumbre, Techi y Manuel se reúnen para conversar en el balcón y le hace una confesión después del beso que compartieron. “Pensé en ti y también te extrañé”, afirma. Solo un segundo después, Gracia aparece y le reclama. “Acabas de enterarte que mi papá puede volver en cualquier momento y le dices al vecino que lo extrañas”, sentencia.



Por otro lado, los problemas empiezan entre Belén y Franco cuando la hija de Techi se entera que el ‘tiburoncito’ ha decidido volver a ser amigo de Margarita. “Volviste con Margarita, ¿no?”, pregunta. Franco lo niega y explica que son amigos. Sin embargo, Belén manifiesta que le cuesta acostumbrarse. “A mí también me cuesta, pero me he dado cuenta de que Margarita siempre ha estado ahí con todo su cariño”, explica.

