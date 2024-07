12 de mayo 2024 Actualizado el: 12 julio 24 | 10:02 am

“Pituca Sin Lucas” comenzó a emitirse este lunes 6 de mayo captando la atención de miles de televidentes que quedaron atrapados con la interesante trama de la nueva novela familiar de Latina Televisión. Cada episodio sucede algo inesperado en las familias Gallardo y Rizo Patrón, pues están viviendo cambios emociones en sus vidas.

Porque sabemos que no te quieres perder ningún detalle, acá te dejamos la lista de TODOS los CAPÍTULOS de tu novela favorita. Disfruta de los divertidos y sorpresivos que vivirán los personajes de esta divertida historia. No cabe duda de que más de uno se quedará pegado en sus asientos.

Pituca Sin Lucas: Capítulo 50 – MÍRALO EN VIVO

En el nuevo episodio de la novela familia de Latina Televisión se observará la impactante revelación de los sentimientos de Techi. ¿Se decidirá finalmente por Manuel Gallardo? “Porque yo te… Yo te…”, fueron las palabras que balbuceó muy nerviosa María Teresa De La Puente.

Pituca Sin Lucas: Capítulo 49 – Completo

Techi tendrá una intensa conversación con su madre sobre el futuro de su relación con el padre de sus hijas, José Antonio Rizo Patrón. “A mí me parte el alma pensar en josé Antonio preso y nuestra familia destruida. ¿Es eso lo que quieres?”, expresa la Cocó. Sin embargo, Techi tomará una importante decisión sobre su matrimonio. “Yo no quiero seguir casada con un estafador”, sentencia.

Pituca Sin Lucas: Capítulo 48 – Completo

Desde que decidió no casarse con Goyo, la empresaria del terminal ha intentado encontrar respuestas en el ‘Tiburón’ Gallardo para saber por qué terminó su relación con ella. “¿Estás enamorado de la pituca?”, pregunta Conchita. Cansada de no recibir respuesta, la mujer lanzó una fuerte acusación contra Manuel. “Eres un cobarde que no quiere decir la verdad”, sentencia.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pituca sin Lucas”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pituca sin Lucas” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.