Salvador Gallardo le juró a María Gracia Rizo Patrón que estaba completamente enamorado de ella. “Eso, que me gustas, que me encantas. No dejo de pensar de ti en todo el día y sé que eso también te pasa. Estamos enamorados”, expresó el joven ante la mirada atenta de la mayor de las Rizo Patrón, quien también tiene sentimientos por el muchacho.

Sin embargo, ella aún sigue con la idea de que lo mejor es que se case con Felipe Arosamena. “Eso está mal, esto está muy mal. Te tengo que sacar de mi cabeza, porque no tengo que estar contigo”, respondió. Esto generó muchas dudas en Salvador, quien no entiende el por qué su amor no se puede dar. “Ya pues, pituquita. Te casas conmigo”, aseveró mientras se ponía de rodillas.

Gracia sólo atinó a reírse de la propuesta de forma tierna y le pidió que se levante. “¿Cómo hago para olvidarme de ti?”, preguntó mientras lo miraba fijamente. Salvador, quiere luchar por su amor y no se rendirá de manera tan fácil: “No quiero que te olvides de mí”, manifestó.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.