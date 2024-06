Manuel Gallardo decidió confesarle sus más profundos sentimientos a María Teresa De La Puente con el fin de que no se mudara. A pesar de que le comentó que su relación con Conchita Méndez había terminado, parece que no fueron motivos suficientes para convencerla. “Qué lindo lo que me estás diciendo Manuel y es un honor para mí todo esto que tu estás sintiendo por mí, pero mi esposo está vivo y en cualquier momento va a regresar”, comentó Techi.

El “Tiburón” Gallardo continúo dándole razones para que no se fuera. “Eso yo lo entiendo, pero no podía seguir con Conchita pensando en ti todo el día”, expresó. No obstante, Techi piensa que lo mejor es irse para evitar los conflictos. “Lo mejor es que yo me mude, porque estando cerca es muy difícil”, sentenció.

“Prefiero darme a la fuga. Mientras más lejos de ti, mejor”, expresó María Teresa De La Puente, poniéndole punto final a la conversación con Manuel y dejando todo a la deriva.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.