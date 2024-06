Francisca Aronsson interpreta a Belén Rizo Patrón en “Pituca Sin Lucas”. La novela mantiene pegados a millones de peruanos al sillón con su hisotria. No cabe duda de que los personajes se están ganando el cariño de todos los televidentes. En una entrevista EXCLUSIVA con Latina Entretenimiento, la joven actriz reveló que podría ser más parecida a su personaje de lo que muchos creen. Aunque también reveló que algunos aspectos no le agradan del todo.

Cuando Francisca fue consultada sobre las diferencias y similitudes que mantiene con “Belén” rápidamente nos dio el contexto de su relación con ella. “Quiero mucho a mi personaje, pero también lo odio mucho. Esta es una lucha interna con los actores”, comenzó diciendo la artista. “Yo me parezco a Belén cuando quiere… Ama de verdad. Soy super cariñosa, super amorosa. No sé si creo en el amor a primera vista, pero sí creo en la conexión….”, reveló.

Asimismo, no dudó en recalcar cuáles son las actitudes que no le gustan de la hija de María Teresa De La Puente. “En lo que sí no me parezco a Belén, cada vez que leía los guiones, renegaba… En lo indecisa que es”, sostuvo. Como se sabe, hasta el momento no decide si perdonar a Franco o no. Incluso para llegar a un acuerda le da mil vueltas al asunto. Esta es la faceta que a Francisca no le gusta de Belén.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.