María Teresa De La Puente y Manuel Gallardo sellaron su amor con un apasionado y largo beso en medio de una despedida de Techi, pues recibió una carta en la que su esposo menciona que pronto podría volver. Sin embargo, esta muestra de afecto, hicieron que “El Tiburón” se confunda mucho. “Después de lo que acaba de pasar, ¿de verdad piensas volver con tu esposo?”, preguntó.

Techi intentó justificarse: “En realidad yo vine a despedirme…. Ponte en mi lugar, tu eres una persona libre, pero yo no. Sea lo que sea que haya hecho, sigue siendo mi esposo y el padre de mis hijas”. Además, recalcó que no se está hablando de cualquier persona, sino que de su esposos. “Yo me casé con él con la iglesia y juré estar con él en las buenas y en las malas” , mencionó.

Manuel Gallardo intentó hacerla entrar en razón y le recordó que se portó mal con ella cuando decidió abandonar a su familia en medio de un conflicto. “Sí, pero él te dejó a ti en las malas… Yo voy a estar esperándote, por si cambias de opinión. El beso que nos dimos no lo voy a olvidar nunca”, comentó.



¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.