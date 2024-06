El negocio de Don Bernardo está siendo todo un éxito luego de salir en las noticias reportando que sufrió un robo. Como se encuentra sin la ayuda de Miguelito, vio conveniente llamar a La Cocó para que lo pudiera ayudar ante la gran demanda que está teniendo por parte de los clientes. Sin embargo, la abuelita de las Rizo Patrón no esperó encontrar con situaciones bastante peculiares.

Resulta que algunas clientas fueron para admirar a Don Bernardo, destacando su valentía y belleza. Al parecer esto incomodó a Cocó y comenzó a retirarlas de la panadería. “Pero, por favor. Hay que respetar que el hombre está convaleciente. Es una panadería no el café de moda”, sentenció.

Don Bernardo se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y no dudó en hacer mención de ello. “La noté un poco chúcara con la vecina. ¿No estará un poco celosa?”, preguntó. Sin embargo, Cocó se mostró muy digna y negó lo sucedido. “Jamás he sido celosa. Ni mucho menos de esas señoras que no me llegan ni a los talones”, respondió.



¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.