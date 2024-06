Finalmente María Teresa De La Puente se animó a leer la carta que le envió José Antonio Rizo Patrón después de estar mucho tiempo desaparecido. Techi tiene sentimientos encontrados, pues de un momento a otro comenzó a tener sentimientos por Manuel Gallardo. Entonces, con mucho temor, comenzó a ver el contenido del escrito de su esposo.

“Mi querida Techi, ha llegado el momento de hablar de todo lo que no he podido decir desde que me fui de Perú… Primero que nada pedirte perdón, por todo lo que hice y por lo que fui capaz de hacer. Me arrepiento de no haber podido contarte todos los problemas en los que estaba…”, fueron los sentimientos que José Antonio plasmó con sus manos en una hoja y papel.

“No sabes lo que he sufrido al estar lejos y no poder comunicarme con ustedes… Estoy volviendo lo antes posible para dar cara a la justicia y ver a mi familia”, añadió el desaparecido esposo de Techi, advirtiendo que podría volver antes de lo esperado. Esto hizo que la señora comenzara a derramar lágrimas.



¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.