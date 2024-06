María Gracia Rizo Patrón continúa haciendo todo su esfuerzo para que Felipe Arosamena vuelva con ella. “Sí te saqué la vuelta con Salvador. Esa es la verdad”, afirmó la jovencita, pensando que si aceptaba la verdad tendría una oportunidad de que todo estuviera como antes. “¿Por qué me lo dices recién cuando ya no te queda de otra?”, fue el tajante comentario de Pipo. “Sé que la embarré”, sostuvo Gracia.

Por su parte, Gracia intentó dar cualquier tipo de excusas. “Han habido muchos cambios en mi vida. Te juro que voy a volver a ser la de antes. Sólo te necesito cerca”, expresó. “Yo nunca pensé que me ibas a ser infiel. Eso es lo que más me duele y desilusiona”, dijo Felipe muy dolido.

Pipo sabe que perdonar a alguien es un proceso bastante largo y que ahora no puede intentar algo con su expareja. “No se puede perdonar de la noche a la mañana”, aseguró. “Lo siento, Gracia. No voy a volver contigo. Tu no eres la chica de la que yo me enamoré”, añadió.



¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.