Micaela Gallardo decidió llamar a Felipe Arosamena para que la pueda auxiliar luego de que se enterara de que Miguelito sufrió un robo en la panadería, donde quedó mal herido. El estudiante de medicina no dudó en acudir al lugar para auxiliar al malherido. Sin embargo, pasó un mal rato al encontrarse con Salvador Gallardo y María Gracia Rizo Patrón. “¿Necesitan algo?” , preguntó el mayor de los Gallardo, generando molestia en ‘Pipo’.

“No. No necesitamos nada, mejor encárgate de la gente de afuera. Todo está bajo control”, respondió Felipe muy mortificado. “Oe doctorcito, relaja. No mezcles las cosas”, respondió Salvador, muy desafiante. “¿Se despertó de mal humor el doctorcito, no?” , añadió, mirando a Micaela, quien fue la que lo llamó.

Felipe no se quedó callado y continúo respondiendo de forma muy impulsiva. “Me pone de mal humor ver tu cara de sinvergüenza. Pensé que eras más valiente” , sentenció. “Yo no me pienso ensuciar las manos contigo, Salvador. Gracias por arruinarme el matrimonio”, lanzó el dardo ante el reto de Salvador de querer irse a las manos.



¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.