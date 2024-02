Vicky no puede más con el secreto y le cuenta a Julieta por qué Matías y ‘La Gringa’ se reunieron | Papá en Apuros Cap 83

En el nuevo episodio de “Papá en Apuros”, Julieta continúa con sus reclamos hacia Matías, luego de que Don Lucho le contara que vio a su prometido junto a su mejor amiga. El hombre no sabía qué decir y su mamá reveló por qué se reunió su hijo con ‘La gringa’.

“No pasa nada entre ‘La Gringa’ y yo”, resaltó Matías, pero Julieta no le creía. En ese momento, Vicky ingresó a escena y le preguntó a la joven qué sucedía. “Tu hijo no me quiere decir por qué se juntó con la gringa”, señaló enojada.

Por su parte, Victoria se mostró decidida a contarle lo que sucedía a su próxima nuera. “Julieta, lo que sucede es que Matías y la Gringa están organizando tu cumpleaños”, dijo cubriendo la mentira de su hijo. “Yo le dije a la gringa, pero sabes cómo es. Me atrapaste”, comentó Matías, secundando a su madre.

Una vez que Julieta se fue del lugar, la madre del joven comentó enojada: “Última vez que te cubro. ¿Cómo se te ocurre reunirte con la gringa?“.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite la novela de Latina?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.