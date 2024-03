Vicky compara a Ramón con Jorge en una pelea y explota la tensión | Papá en Apuros Cap 96

Vicky le estaba contando todos sus problemas a Jorge Arrarte, tal cómo le dijo Ramón que haga, pues tenía que complir con su rol de pareja. Sin embargo, el instructor sigue preocupado por el resultado de ADN de Natalia. Por este motivo, estaba distraído y no le prestó atención.

El hecho de que Jorge no escuchara a Vicky la enfureció, pues lo único que le pide es un poco de respeto. “Estamos a punto de casarnos si siquiera me puedes poner un poquito de atención. Ramón siempre me escuchaba, aunque tuviera problemas siempre estaba ahí para mí”, exclamó Vicky.

Jorge se molestó y se indignó con la situación. No le gustó la comparación y se lo hizo saber. “Ah, claro. Ramón te escuchaba. El papá de Mario Bross siempre te escuchaba, pero él tenía otras intenciones contigo. Claro que sí, era un lobo disfrazo de cordero”, sentenció. Vicky intentó defenderlo. “Ramón no es así. Él de verdad me escuchaba ¿Sabes qué? Lo extraño”

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite la novela de Latina?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.