Stephanie pone fin a Cristóbal y le deja el camino libre a Bárbara: “Todo tuyo” | Papá en Apuros Cap 95

Bárbara es una de las más felices con la partida de Stephanie Quiroz a España, la hija de Natalia Rodríguez sabe que esto podría significarse una gran oportunidad con Cristóbal Seminario. En vista de ello, incluso está ayudándola a buscar universidades en el viejo continente. La hermana de Jhonatan se dio cuenta de lo que sucedía y le preguntó el motivo de su felicidad extrema.

“A ti siempre las cosas te resultan bien… Lo que sí no voy a extrañar, es que todos los chicos se mueran por ti”, expresó Bárbara. Stephanie sólo se reía de lo que mencionaba su amiga, pero la jovencita decidió rematar lo mencionado con lo siguiente: “Primero Cristóbal, luego Pedro y después los dos al mismo tiempo. No me estás dejando nada para ti”, sentenció.

Stephanie se lo tomó con humor, pero le dejó en claro que sus sentimientos por Cristóbal ya son cosas del pasado. “Ya te dije, si quieres algo serio con Cristóbal… Es todo tuyo, pero tu sabes que es importante para mí… Entonces, cuídalo ¿ya?”, expresó.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite la novela de Latina?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.