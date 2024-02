Stephanie le pidió a Pedro que se aleje de ella para siempre | Papá en Apuros Cap 80

Luego de que su mamá descubriera que había estado faltando a clases en la academia, a Stephanie se le prohibió que viera a su amigo Pedro por considerarlo mala influencia. Sin embargo, la joven continuó viéndolo y, ahora, le pidió que se aleje completamente de ella.

Esto porque, según Stephanie, solo estaba haciéndole daño al no corresponderle con sus sentimientos. “Tus indirectas em ponen incómoda. Por eso prefiero que ya no nos sigamos juntando”, pidió la joven. “¿Qué? ¿Estás haciendo esto porque Cristóbal te lo pidió?”, le consultó.

“No, estamos bien como amigos. No quiero más problemas. Lo importante acá, aunque suene feo decirlo, es que yo te hago mal. Tú quieres que te mire de otra manera y eso no pasará. Aunque Cristóbal no me haga caso, yo sigo enamorada de él”, sentenció la joven.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite la novela de Latina?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.