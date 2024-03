¿Se va del país?: Stephanie está harta de Cristóbal y sus caminos podrían separarse por una oportunidad en el extranjero | Papá En Apuros Cap. 90

Stephanie no está soportando las actitudes de Cristóbal Seminario, pues al ver las fotos en la fiesta tuvo sentimientos muy amargos. La jovencita no sabe qué hacer, ya que sabe que no puede molestarse porque ambos no son pareja. Por ello, decide comentarle a su mamá por todo lo que está atravesando.

“Yo no debería estar molesta, porque él y yo no tenemos nada. Me revienta que me siga gustando. Me voy a preocupar por mí y por ingresar a la carretera de arquitectura”, comenzó diciendo. Tras ello, contó muy entusiasmada todo lo que planea hacer cuando culmine sus estudios. Pero no esperó que Vicky le ofrezca tremenda oportunidad.

“Hay una opción que tu no estás contemplando. La tía Eugenia. La hermana de tu papá que vive en España, ella hace tiempo está escribiendo para que vayas a estudiar allá”, expresó. Esta propuesta de ir a estudiar al extranjero tomó por sorpresa a Stephanie, quien ahora no sabe qué hacer.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite la novela de Latina?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.