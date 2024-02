Se reveló la verdad: Julieta enfrentó a Natalia por mandar a su ex a vigilarla | Papá en Apuros Cap 77

Indignada. En el capítulo 77 de Papá en Apuros, Julieta llegó a la casa de los Seminario para hablar con Natalia y Martín. La chorrillana se mostró muy molesta al revelar lo que sucedió en el muelle con el padre de Bárbara.

“La señora Natalia mandó a su exmarido para que me vigilara, porque ella le dijo que usted y yo teníamos algo. Le voy a dejar bien en claro, señora: Yo no soy amante de nadie y no voy a permitir nada de esto”, contó indignada.

Además, reveló qué motivo tuvo para pedirle dinero: “Su ex me fue a buscar y me pidió trabajo a cambio de que se callara”. Por su parte, Natalia negó lo dicho por su expareja y afirmó que solo quiere dejarla mal.

“Carlos es capaz de cualquier cosa, pero te juro Julieta que yo no tengo anda que ver con eso. Es un estafador y quiere dejarme mal frente a los demás”, indicó asustada. Finalmente, la chorrillana le hizo un pedido antes de marcharse de la mansión Seminario: “Espero que hale con su ex y le pida que me deje de denunciar, porque si no lo voy a denunciar”.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite la novela de Latina?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.