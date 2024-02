¿Regresa Lunatan? Jhonatan quiere recuperar a Luna y le pide que termine con su enamorado | Papá en Apuros Cap 77

No sabe qué hacer. En el capítulo 77 de Papá en Apuros, tras haberse besado con Jhonatan, Luna se mostró muy culpable por haber engañado a su enamorado. La joven se molestó con su amigo y reveló que no quiere regresar con él.

“Jhonatan no debí hacer esto. Le acabo de sacar la vuelta a mi enamorado. ¿Cómo le voy a explicar esto?”, le dijo asustada. Por su parte, el joven le dio como opción que termine con Pablo: “No tienes que explicarle nada. Dile que vas a terminar con él y punto”.

Sin embargo, la joven no cedió y se negó a acabar su relación con su pareja. Además, resaltó que el beso con el cadete fue un error. “No, me sentí mal por Pablo. Has llegado súper tarde. Tú dijiste que no querías tener nada conmigo y ahora vienes a jugar con mis sentimientos”, señaló.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite la novela de Latina?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.