“Quiero verte de pie”: El emotivo discurso de Cristóbal para que Martín no renuncie a La Marina | Papá en Apuros Cap 80

En el capítulo 80 de “Papá en Apuros”, el Almirante de La Marina le comunicó a Martín Seminario que no aceptaría su renuncia. Ante el rechazo, su hijo Cristóbal intentó animarlo para que desista de la idea.

“Papá, tú me enseñaste que no importan los golpes que da la vida, ni los maretazos. Lo que realmente cuenta es la valentía que uno tiene para ponerse de pie. Y yo quiero verte de pie. No importa, tú no eres perfecto, y no quiero que lo seas, a mí me gusta cómo eres. Tú siempre me has apoyado en todo y ahora yo quiero apoyarte a ti”, aseguró el cadete de la Escuela Naval.

Al escucharlo, Martín no pudo evitar emocionarse: “Estoy muy orgulloso de ti Cristóbal. No me di cuenta de que pronto te convertirse en un hombre”. “Un hombre como tú que siempre ha amado ser marino. Creo que esta siempre ha sido la mayor pasión de su vida”, agregó el joven.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite la novela de Latina?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.