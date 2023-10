“Papá En Apuros”: ¿Quién es el encantador cadete Elvis Tangoa?

La nueva novela familiar de Latina ha cautivado a todos los televidentes con sus primeros episodios y con la singularidad de cada uno de sus personajes. Uno de los que ya se ha ganado el cariño del público es el cadete Elvis Tangoa (Jano Baca), quien se ha convertido en la tendencia de redes sociales por su encantadora personalidad y simpatía.

Tras el exitoso tercer episodio, los usuarios no dudaron en ‘shippear’ a esta parejita, mediante divertidos memes, donde se observa al cadete Tangoa intentando conquistar a Bárbara con sus mejores piropos. Además, han enviado mensajes de elogio a este encantador personaje.

“Es que tiene un no sé qué y me gusta”, “Como me gusta Elvis”, “Mi personaje favorito hasta ahora”, “Ese personaje me da mucha risa”, “Ese charapa le da su toque en los sketchs que le toca, es otro level”, “Es el que más me hace reír”, son algunos de los comentarios en las redes de Latina.

¿Quién es Elvis Tangoa en la novela “Papá en Apuros”?

Es el mejor amigo de Cristóbal y Jhonatan. Es hijo de una familia muy humilde y numerosa, de Iquitos. En su tierra tienen el imponente Amazonas, pero para él no hay nada tan imponente como el mar, pues su sueño siempre fue ser parte de la Marina y gracias a su excelente rendimiento físico, ingresó.

Es un gran conquistador, pues pese a no ser tan guapo, las mujeres después de conversar y bromear con él lo encuentran irresistible. Para su mala suerte, se enamorará por primera vez de Bárbara, quien solo tendrá ojos para Cristóbal.

¿Quién es Ekaterina Konysheva?

Artista escénico con estudios en la especialidad de Teatro de la FARES PUCP. Ha participado en diferentes proyectos teatrales como ‘20 mil Páginas’, ‘Pantaleón y las Visitadoras el Musical’, ‘El Consejo’, entre otros más. Ha sido nominado a los Premios Artes Escénicas 2021 en la categoría “mejor actor”.

Como dramaturgo ganó el premio a Mejor Dramaturgia en los premios Artes Escénicas 2021 con la obra “El Lado Oscuro” y como docente ha desarrollado diferentes talleres en el TUC (Teatro Universidad Católica), en el Centro Cultural PUCP y en La Plaza Talleres, así como en diferentes espacios culturales desde el 2015.

“Papá en Apuros” promete enamorar con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, el humor, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar, principales componentes de esta historia que las familias peruanas podrán disfrutar de lunes a viernes desde las 9:20 p.m. por Latina Televisión.