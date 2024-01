“Tú deberías casarte con mi papá”: Niños Seminario sueñan con tener a Julieta como su mamá | Papá en Apuros Cap. 63

La quieren mucho. En el capítulo sesenta y tres de Papá en Apuros, Vasco, Marina y Luna hablaron con Julieta sobre su relación con Natalia Rodríguez, la prometida de su padre. Ellos le confesaron que les gustaría tenerla como madre.

“Gracias por los consejos, Julieta. A mí me gustaría tener una mamá como tú”, le dijo Vasco. Ante ello, Luna coincidió con su hermano y comentó: “Que sea súper cariñosa, que nos engría y que nos apoye en todo”. Por su parte, la pequeña Marina también estuvo de acuerdo: “A mí también me gustaría que seas mi mamá”.

Julieta se quedó asombrada por lo que dijeron los niños Seminario y les preguntó por qué dijeron eso. “Es obvio, para vivir juntos, para jugar y todo. Eres divertida y me cuidas muy bien”, dijo la pequeña. Por su parte Vasco afirmó: “Tú deberías casarte con mi papá, no la pesada de Natalia. Solo trata de ser simpática, pero no le sale”.

Finalmente, Julieta les hizo prometer que se llevarían mejor con Natalia. “No es fácil entrar a una familia entera, pero estoy segura de que las cosas van a estar bien. Prométanme que van a aceptar a Natalia”, les pidió.

Puedes ver la escena completa de “Papá en Apuros” dándole clic al video ubicado en la parte inferior:

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite la novela de Latina?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.