Tenía su corazoncito: Bárbara le pidió perdón a Luna por tratarla mal | Papá en Apuros Cap. 56

Volvieron a ser amigas. En el capítulo cincuenta y seis de Papá en Apuros, Bárbara fue a la habitación de Luna para hablar con ella. La hija de Natalia llevó un pañuelo blanco, en símbolo de paz para reconciliarse con su amiga

“Luna, en verdad quería pedirte disculpas. No quiero que estés enojada conmigo”, le pidió. Ante ello, Luna le confesó que ya la había perdonado. “Bárbara, yo no soy una persona rencorosa. No estoy enojada contigo. Acepté que tú eres así y no puedo hacer nada”, indicó.

Además, la hija de Natalia se sinceró: “Te diré la verdad. Muchas veces puedo parecer fría, pero en realidad no es así. Yo no quiero perderte, eres mi mejor amiga. Pero no le digas nada”.

Puedes ver la escena completa de “Papá en Apuros” dándole clic al video ubicado en la parte inferior:

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite “Papá en Apuros”?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.