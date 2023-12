“Te encanta verme la cara”: Victoria Pacheco terminó con Jorge Arrarte en Papá en Apuros

En el nuevo episodio de “Papá en Apuros”, Victoria Pacheco no aguantó más las mentiras de Jorge Arrarte y decidió terminar con su relación al enterarse de que la había engañado con el cuento de que le había comprado pasajes.

“Quiero hablar contigo. Deja de hablar tonterías y me escuchar. Quiero que me digas por qué me mentiste y me dijiste que te atacaron entre cuatro matones. A ti te encanta verme la cara de estúpida. Ya sé todo, Ramón descubrió que nunca compraste esos pasajes, que todo fue mentira”, aseguró Vicky. “¿Por qué se tiene que meter Ramón en todo? Que hermano tan raro. Un día de estos se te va a mandar”, le respondió Jorge.

Pero Victoria Pacheco estaba firme con su decisión: “Ese no es el punto aquí. El punto es por qué me mentiste. Me ilusionaste por nada y no tenías por qué. Mi exesposo me engañó mucho, incluso tenía otra familia. Yo no tranzo con la mentira (…) Falso, poco hombre, mentiroso. Lárgate, ya me cansé, me aburrí. Ya te he aguantado muchas cosas, pero esto ya fue demasiado. Terminamos, no puedo estar con un mentiroso y sinvergüenza como tú”.

Puedes ver la escena completa de “Papá en Apuros” dándole clic al video ubicado en la parte inferior:

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite “Papá en Apuros”?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.