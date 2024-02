Stephanie no puede más con la culpa y le revela a su mamá por qué se ‘tiraba la pera’ | Papá En Apuros Cap. 71

En el capítulo 71 de “Papá en Apuros”, Victoria no puede con el enojo que siente al enterarse de que Stephanie se ha tirado la pera y, peor aún, le ha mentido. La madre de la joven le gritó y le pidió que le diga a donde iba cuando faltaba a clases.

“No puedo creer que te hayas tirado la pera, Stephanie. Te he dado todo. Me saco la mugre para que tú te escapes con ese mocoso”, le increpó muy enojada. Por su parte, la joven se mostró harta de sus gritos: “Mamá, tranquilízate. No es para tanto”.

Sin embargo, su madre continuó cuestionándole por faltar a clases. “Siempre he confiado en ti, pero ahora ni te reconozco”, le dijo dolida. Además, le pidió el motivo por el cual se escapó de la academia. “Íbamos a trabajar de meseros en un evento. Mamá estoy arrepentida”, le dijo la ex enamorada de Cristóbal.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite la novela de Latina?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.