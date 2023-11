Papá en Apuros: Suegra de Martín Seminario le exigió a Natalia alejarse de su yerno y nietos

En el nuevo episodio de “Papá en Apuros”, Emilia Santillana llegó hasta el departamento de Natalia Rodríguez para exigirle que se aleje de su yerno Martín Seminario y de sus cuatro nietos porque no la considera una buena persona.

La suegra de Martín aseguró que Natalia solo busca casarse para obtener su dinero. “Natalia, por favor. Se nota de lejos que tienes tu vestido de novia escondido en la cartera. Yo no tengo un pelo de tonta. No sé qué provecho quieres sacar de mi yerno, pero no lo vas a lograr”, dijo Emilia.

Pero, Natalia no se quedó callada y le contestó: “Qué pena que piense tan mal de mí. Yo solo tengo las mejores intenciones con Martín y sus hijos”.

Aunque, Emilia Santillana sería aún más clara: “¿Sabes qué es lo mejor para mis nietos? Distancia. Y, aunque Martín no lo note, tú eres una mujer de transición. Sólo va a durar hasta que él consiga una mujer que realmente esté a su altura. Esta no es una relación seria”. La suegra de Martín Seminario optó por dejar a Natalia con la palabra en la boca e irse del departamento.

Puedes ver la escena completa de “Papá en Apuros” dándole clic al video ubicado en la parte inferior:

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite “Papá en Apuros”?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.