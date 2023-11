Papá en Apuros: Stephanie calificó de “justicia divina” la viralización del video de Bárbara

Después de que su video mareada en altamar se difundiera por internet, Bárbara volvió a sus clases en la academia. Y, pese a que tenía entendido que el clip había sido borrado, todos sus compañeros lo vieron y se empezaron a burlar de ella.

Al encontrarse con Stephanie, Bárbara empezó a quejarse; aunque su amiga no dudó en burlarse también de ella. “Le hicieron un remix con una canción buenaza”, le contó. “Stephanie, tú me deberías ayudar a borrarlo”, reclamó la hija de Natalia.

Aunque, después de lo que había hecho metiéndose en el cuarto de Cristóbal, Stephanie no quiso hacerlo. “Yo no sé ni subir un video, menos voy a saber cómo bajarlo. Al final, la gente se divierte. ¿Subiste tus seguidores Barbie? ¿De casualidad no tienes un video de cuando dormiste con Cristóbal?”, la cuestionó.

Pero Bárbara no se quedaría callada: “Lo que me estás haciendo ahora se llama bullying, ciberbullying”. “Yo creo que se llama justicia divina. Nada más”, finalizó Stephanie.

Puedes ver la escena completa de “Papá en Apuros” dándole clic al video ubicado en la parte inferior:

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite “Papá en Apuros”?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.