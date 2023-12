Papá en Apuros: Ramón renunció a seguir trabajando con la familia Seminario

Después de enterarse de la situación, Martín Seminario llegó a la casa de Ramón para pedir disculpas por el comportamiento de Natalia y Su hija Bárbara. Sin embargo, no esperó recibir una respuesta negativa de parte de su trabajador a volver a la casa de la familia.

“Acepto sus disculpas, pero no me sirve de mucho. La señorita Natalia y su hija viven en su casa, usted se va a casar, espera un hijo. No puede tomar partido por ambos. No se haga problemas. Lo he estado pensando muy bien, y voy a renunciar. No voy a volver a trabajar en su casa”, aseguró Ramón.

Al analizar la respuesta, el Capitán de fragata le pidió que no renuncie; sin embargo, la decisión por parte de Ramón ya estaba tomada. “Al parecer usted no sabe cómo ocurrieron las cosas, señor Martín. Esto fue más que un malentendido, la señora Natalia y su hija me faltaron el respeto (…) No voy a permitir que me sigan humillando, que me sigan mirando como alguien menos”.

Puedes ver la escena completa de “Papá en Apuros” dándole clic al video ubicado en la parte inferior:

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite “Papá en Apuros”?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se transmite de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.