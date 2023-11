Papá en Apuros: Natalia encaró a Julieta para que se aleje por completo de Martín Seminario

Después de que Martín Seminario la dejó plantada en el hotel, Natalia Rodríguez optó por tomar la situación en sus manos para no perder al Capitán de fragata. Por eso, decidió ir a buscar a Julieta Olaya para pedirle que se aleje de su enamorado.

“Mira, voy a ser bien directa. Deja de meterte entre Martín y yo. Las dos sabemos que si Martín volvió anoche a la casa es porque lo pones nerviosito. Te gusta jugar a ser la mamita de los niños. Lo inquietas y los sabes. Me gustaría saber por qué te metes en mir elación con Martín. Lo de anoche fue la gota que rebalsó el vaso. ¿Cuál es tu problema Julieta? ¿Por qué no quieres que Martín sea feliz conmigo?”, le cuestionó Natalia.

Pero Julieta no se dejaría minimizar tan fácil: “A ver señora, yo creo que usted está bien confundida. Yo no le voy a permitir que venga aquí a decirme todas estas estupideces. Si el señor Martín no quiere estar con usted, yo no tengo nada que ver”. Aunque, Natalia sería aún más directa: “Las dos sabemos que la debilidad de Martín son los niños. Por favor, mira, tú no eres para él. Así que toma distancia de Martín, o la única que va a salir trasquilada de aquí, eres tú”.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite “Papá en Apuros”?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.