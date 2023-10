Papá en Apuros: Nana que reemplazó a Julieta no pudo y renunció a cuidar a los niños Seminario

En el tercer episodio de “Papá en Apuros”, los hijos de Martín Seminario estaban organizando la fiesta de cumpleaños de su hermano Cristóbal. Cuando todos se encontraban en la cocina de la casa preparando los detalles, llegó su abuela Emilia Santillana, quien le hizo un pedido ‘especial’ a la niñera del hogar.

“Hortensia, tienes que preparar mi dormitorio y después me preparas un baño de espumas en la tina”, le pidió la suegra de Martín Seminario.

Pero, al escuchar el pedido, Hortensia no soportó más y renunció: “Lo siento señor Martín, pero esto no puede ser. Si esta señora llega, yo me voy. He soportado bastante, cuatro niños, un empleado chocho, una fiesta sorpresa y ahora una abuelita. No, esto es demasiado para mí”.

¿De qué trata ‘Papá en Apuros’?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite “Papá en Apuros”?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.