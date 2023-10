Papá en Apuros: Matías terminó su compromiso con Julieta porque ella llegó tarde a cita

Tras finalizar con su segundo día como niñera de los niños Seminario, Julieta Olaya volvió muy cansada a casa para buscar a su prometido Matías Quiroz y solucionar los malentendidos entre ambos después de que ella no llegara a la cita que tenían.

Julieta le explicó a Matías que no pudo estar en el restaurante a la hora porque Marina Seminario se puso mal. “Me preocupé. Y su abuela quería que les haga esta foto para una revista de pitucos y Marina se sentía mal y no le importaba”, aseguró la joven.

Por su parte, Matías Quiroz siguió firme en su posición: “Lo único que sé es que estuve esperándote una hora. Eso de que no pudiste llamar o mandar un mensaje nadie te lo cree”. Pero Julieta aseguró que no tuvo “cómo avisarte”.

Eso no fue suficiente para Matías, quien le dio un ultimátum: “Estoy cansado Julieta. Es el segundo día que estás trabajando en esa casa, y esto ya es diferente (…) He puesto todo el ánimo posible para que esto funcione, pero no puedo más. De verdad, desde el primer día que pusiste un pie en esa casa, esto se terminó, no existe. ¿Tengo razón o no? (…) No tiene sentido que sigamos juntos”.

¿De qué trata ‘Papá en Apuros’?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite “Papá en Apuros”?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.