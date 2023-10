Papá en Apuros: Matías encara a Martín Seminario tras romper compromiso con Julieta

Martín Seminario se encontraba tranquilo cuando recibió la inesperada visita de Matías Quiroz, el ex prometido de Julieta Olaya, la niñera de sus hijos en “Papá en Apuros”. El Capitán de fragata se mostró sorprendido con la confesión del joven.

“¿Sabías que Julieta y yo terminamos no? Mi relación se fue al diablo por tu culpa”, le reclamó Matías. Sin embargo, Martín no se quedaría callado: “¿Perdón? ¿Qué tengo que ver yo con la ruptura? Disculpa, pero no tengo tiempo para esto”.

Pero Matías seguiría con las acusaciones: “Le echaste el ojo a Julieta desde el primer día que llegaste. Mi matrimonio, mi proyecto de vida, se fue al diablo desde el día en que tú apareciste. Espero que te quede en la conciencia. Julieta jamás estaría con alguien como tú”.

Por su parte, el Comandante solo atinó a responder: “Entiendo lo que estás pasando, las separaciones siempre son difíciles, pero esto lo tienes que solucionar con Julieta, no conmigo. No te hagas ideas que no son (…) Estás confundiendo las cosas. Yo no hice nada para perjudicar tu relación. Además, creo que no es conveniente continuar con esta conversación”.

¿De qué trata ‘Papá en Apuros’?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite “Papá en Apuros”?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.